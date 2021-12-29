Токаев: я сделаю все возможное для защиты интересов граждан Казахстана

По его мнению, то, что происходит на улицах – это подрыв целостности государства и нападение на ее граждан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти сделают все возможное для защиты интересов граждан. Его речь транслировал государственный канал "Хабар 24".

Токаев отметил, что жители страны попросили его помочь в сложившейся ситуации. По его мнению, то, что происходит на улицах – это подрыв целостности государства и нападение на ее граждан. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан сплотиться вокруг действующего президента. Также он попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.

Ранее мы сообщили, что в Казахстане объявлен траур по жертвам беспорядков.

Видео: Youtube/TENGRI TV