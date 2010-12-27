Молодого человека задержали еще в июне по подозрению в совращении малолетней.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что в Петербурге студента РГПУ заподозрили в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Наполним, что 20-летнего Вячеславава Малкова задержали еще в июне по подозрению в совращении малолетней. Правоохранители выяснили, что он развращал через "ВКонтакте" 12-летнюю петербурженку.

В настоящее время, в СИЗО выяснилось, что молодой человек не только вёл интимную переписку с ребёнком, но и распространял эротические фотографии малолетней.

11 декабря возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ.

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