Студент военного вуза Петербурга выманил 2,5 тыс. долларов у пенсионерки

Полицейские вычислили 21-летнего студента третьего курса за три часа.

В Петербурге студент военного вуза выманил у пенсионерки 100 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские вычислили 21-летнего студента третьего курса за три часа. Накануне в полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный обманул ее 86-летнюю мать. Пенсионерке позвонили и рассказали о ДТП, в которое якобы попала ее дочь. Она передала деньги приехавшему к ней курьеру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "мошенничество".

Ранее петербуржцев предостерегли от покупки вредных черепах у метро. Черепахи, выпущенные на волю, выгоняют птиц из гнезд, перед этим уничтожив кладку. В бывших гнездах они устраивают себе места отдыха.

Фото: Piter.tv

