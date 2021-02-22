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Студент военного вуза Петербурга выманил 2,5 тыс. долларов у пенсионерки
Сегодня, 19:51
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Студент военного вуза Петербурга выманил 2,5 тыс. долларов у пенсионерки

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Полицейские вычислили 21-летнего студента третьего курса за три часа.

В Петербурге студент военного вуза выманил у пенсионерки 100 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов. Об этом во вторник, 18 октября, рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские вычислили 21-летнего студента третьего курса за три часа. Накануне в полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный обманул ее 86-летнюю мать. Пенсионерке позвонили и рассказали о ДТП, в которое якобы попала ее дочь. Она передала деньги приехавшему к ней курьеру. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". 

Ранее петербуржцев предостерегли от покупки вредных черепах у метро. Черепахи, выпущенные на волю, выгоняют птиц из гнезд, перед этим уничтожив кладку. В бывших гнездах они устраивают себе места отдыха.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вуз, пенсионерка, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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