Петербуржцев предостерегли от покупки вредных черепах у метро

Черепахи, выпущенные на волю, выгоняют птиц из гнезд, перед этим уничтожив кладку. В бывших гнездах они устраивают себе места отдыха.

Специалисты Росприроднадзора просят петербуржцев не покупать с рук красноухих черепах. В последнее время их продают у метро, часто у продавцов нет документов на земноводных. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Северо-Западу.

В ведомстве отмечают, что черепах охотно покупают, потому что они недорого стоят. По словам специалистов, черепашки быстро вырастают в крупных особей и уход за ними усложняется. Более того, они могут кусать хозяев. В итоге владельцы выпускают их в ближайший водоем.

Добавим, что красноухие черепахи включены в список Международного союза охраны природы как один из опасных инвазивных видов. Инвазивные ("агрессивные") виды негативно влияют на местную фауну и флору, отчего становятся вредителями. Так, например, черепахи выгоняют птиц из гнезд, перед этим уничтожив кладку. В бывших гнездах они устраивают себе места отдыха. Также красноухие черепахи могут быть носителями сальмонеллы. Известны случая случаи заражения людей.

В Росприроднадзоре призвали петербуржцев перед покупкой узнать об особенностях вида, характеристиках и условиях содержания, а также о возможных рисках.

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