Студент пытался изнасиловать 51-летнюю петербурженку

У женщины медики после инцидента зафиксировали ушиб губы.

На жительницу Купчино напал молодой человек, когда она поздно ночью возвращалась домой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полиции 51-летняя петербурженка сообщила, что у дома 31 по Альпийскому переулку на неё набросился неизвестный, он ударил её и попытался изнасиловать. Пострадавшая прервала его, предложив пройти в квартиру. В этот момент ей удалось сбежать.

Полицейские по приметам уже через полчаса у дома 15 по проспекту Славы задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний третьекурсник одного из петербургских вузов. Возбуждено уголовное дело. У женщины медики после инцидента зафиксировали ушиб губы.

Ранее семилетняя петербурженка пожаловалась маме, что в санатории сверстницы трогали её за гениталии.

Фото: Piter.tv