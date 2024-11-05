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Студент колледжа в Удмуртии задержан за ложные сообщения об угрозе безопасности учебных заведений

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Местный житель хотел сорвать учебный процесс.

Студент колледжа в Удмуртии задержан российскими правоохранительными органами за ложные сообщения об угрозе безопасности для местных учебных заведений. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники указали, что в середине октября 2024 года на электронные почтовые ящики двух образовательных заведений, находящихся в Сарапульском районе республики, поступили письма. В документах содержалась информация о якобы существующей угрозе.

В ходе тщательной проверки указанных территорий школы и колледжа эти сведения не подтвердились.

пресс-служба МВД РФ по региону

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 107 УК РФ. Удалось задержать подозреваемого. Им стал 18-летний молодой человек. Сейчас он стал фигурантом расследования по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Злоумышленник является студентом одного из колледжей, в которых проводились проверки после сообщения об угрозе. Он объяснил, что стремился сорвать учебный процесс. Юноше избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: ложное минирование, мвд, регионы, удмуртия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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