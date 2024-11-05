На Ставрополье задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах на 67 млн рублей

Ирина Волк рассказала о криминальной схеме, которая работала в регионе на протяжении трех лет.

Российские правоохранительные органы задержали на территории Ставропольского края двух мужчин, которые на протяжении трех лет совершали кражи из частных квартир и домов. Общая сумма ущерба из-за криминальной деятельности подозреваемых составила 67 миллионов рублей. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным данным, на территории региона и Кавказских Минеральных Вод преступники тайно проникали в помещения, откуда забирали ювелирные украшения, денежные средства, бытовую технику и прочее имущество владельцев.

Коллеги задержали двоих мужчин из Пятигорска и Кисловодска, которые подозреваются в серии краж из домовладений. Общая сумма ущерба составила 67 млн рублей. Ирина Волк, пресс-секретарь полиции

Сейчас злоумышленники задержаны по местам жительства. В ходе обысков оперативниками и силовиками изъяты драгоценности, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении фигурантов расследования ведутся 13 уголовных дел по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ. Материалы объединены в одной делопроизводство. Мужчины остаются под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа