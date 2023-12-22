Студент из Эквадора отправил фото полового органа несовершеннолетней петербурженке

В мобильном телефоне задержанного были найдены его обнажённые фотографии, которые он отправлял, в том числе, другим подросткам.

В Петербурге правоохранительные органы задержали 21-летнего студента из Эквадора, который отправлял 14-летней девочке фотографии своего полового органа. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что преступник является студентом первого курса одного из технических институтов. В декабре 2023 года он познакомился с несовершеннолетней в соцсетях. Несмотря на то, что она сообщила собеседнику о своем возрасте, он скинул ей непристойный контент.

В мобильном телефоне задержанного были найдены его обнажённые фотографии, которые он отправлял, в том числе, другим подросткам. В настоящее время принимается решение о том, по какой статье будет осуществлено привлечение студента (незаконный оборот порнографических материалов или развратные действия в отношении несовершеннолетней).

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Науки мужчина приставал к 4-летней девочке в детской комнате.

Фото: Piter.TV