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В Петербурге определили студентов года
Сегодня, 16:37
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В Петербурге определили студентов года

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Победители конкурса получили дипломы и бронзовые статуэтки "Мудрая сова" и именные стипендии.

В Точке кипения "ПромТехДизайн" состоялась церемония награждения лауреатов конкурса "Студент года — 2022". Победы удостоились 36 учащихся 23-ёх вузов Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Конкурс проводится с 2008 года. Студенты могут проявить себя в научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивно-массовой деятельности и предложить свои идеи по развитию Петербурга. 

Лучшие участники получили дипломы и бронзовые статуэтки "Мудрая сова", а также именные стипендии Правительства города сроком на год. 

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Петербурга утвердили закон о повышении зарплат муниципалам.

Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: конкурс, правительство петербурга, санкт-петербург, студент года
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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