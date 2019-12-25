В Петербурге определили студентов года

Победители конкурса получили дипломы и бронзовые статуэтки "Мудрая сова" и именные стипендии.

В Точке кипения "ПромТехДизайн" состоялась церемония награждения лауреатов конкурса "Студент года — 2022". Победы удостоились 36 учащихся 23-ёх вузов Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Конкурс проводится с 2008 года. Студенты могут проявить себя в научно-исследовательской, общественной, творческой и спортивно-массовой деятельности и предложить свои идеи по развитию Петербурга.

Лучшие участники получили дипломы и бронзовые статуэтки "Мудрая сова", а также именные стипендии Правительства города сроком на год.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Петербурга утвердили закон о повышении зарплат муниципалам.

Фото: Пресс-служба Смольного