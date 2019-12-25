Депутаты Петербурга утвердили закон о повышении зарплат муниципалам

Теперь ежемесячная надбавка будет равняться не трём, а пяти окладам.

В Петербурге парламент принял в третьем чтении законопроект об увеличении зарплат муниципальных служащих. Согласно документу, увеличивается максимальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда.

Теперь он будет равняться не трём, а пяти окладам. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года.

Как рассказал представитель Смольного в ЗакСе Константина Сухенко, сейчас в муниципалитетах не хватает 400 сотрудников. Вакантна примерно каждая седьмая позиции. Причину в правительстве видят в низких зарплатах.

Ранее стали известны самые востребованные профессии в Петербурге. Так, в топ наиболее востребованных профессий за месяц вошли водители легковых и грузовых машин +53%, младший персонал и врачи +67%, сотрудники в сфере продаж и клиентского сервиса +40%.

Фото: Piter.tv

