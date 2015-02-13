Стали известны самые востребованные профессии в Петербурге

Так, в топ наиболее востребованных профессий за месяц вошли водители легковых и грузовых машин +53%, младший персонал и врачи +67%, сотрудники в сфере продаж и клиентского сервиса +40%.

Руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад Мария Бузунова рассказал о самых востребованных профессиях в Петербурге. Об этом пишет "Вечерка" 23 ноября.

Так, в топ наиболее востребованных профессий за месяц вошли водители легковых и грузовых машин +53%, младший персонал и врачи +67%, сотрудники в сфере продаж и клиентского сервиса +40%. Также в городе ищут психотерапевтов + 33%, механиков и автослесарей +5%, сервисных инженеров +9%.

По словам Бузуновой, кроме того, количество вакансий с возможностью работать удалённо в октябре в Петербурге увеличилось на 43% по сравнению с предыдущим месяцем. Сотрудников на дистанционку ищут в сферах IT и инженерных специальностей, маркетинга и рекламы, финансов и бухгалтерии.

"В данном случае переход на удалёнку связан как с объявлением частичной мобилизации, так и с устоявшимися трендами в отдельных сферах, - отмечает эксперт, - и абсолютно точно эта тенденция сохранится до конца год". Бузунова добавила, что напряжённость на рынке труда, безусловно, будет сохраняться, но не только среди работодателей, но и среди соискателей.

Ранее в Петербурге зафиксировали нехватку педиатров. Также соискатели на подобные вакансии хотели бы получать более высокие зарплаты.

Фото: Piter.tv

