В Петербурге зафиксирована нехватка педиатров

В Северной столице не хватает специалистов-педиатров. Как подсчитали анлитики сервиса HH.ru, на одну подобную вакансию приходится 1,6 резюме при норме в 5-6 предложений.
Специалисты отметили, что при правильном отношении работодатели могут адекватно оценить способнсти кандидатов, а соискатели, не теряя конкурентноспособности, не чувствуют давления со стороны нанимателей.
Также в HH.ru отметили, что педиатрам в среднем предлагают зарплату в размере 64,5 тыс. рублей, однако большинство соискателей рассчитвают на выплату 70 тыс. рублей в месяц.
Ранее петербуржцы обозначили минимальную желаемую зарплату.
Фото: Piter.TV
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