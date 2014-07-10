В Петербурге зафиксирована нехватка педиатров

Также соискатели на подобные вакансии хотели бы получать более высокие зарплаты.

В Северной столице не хватает специалистов-педиатров. Как подсчитали анлитики сервиса HH.ru, на одну подобную вакансию приходится 1,6 резюме при норме в 5-6 предложений.

Специалисты отметили, что при правильном отношении работодатели могут адекватно оценить способнсти кандидатов, а соискатели, не теряя конкурентноспособности, не чувствуют давления со стороны нанимателей.

Также в HH.ru отметили, что педиатрам в среднем предлагают зарплату в размере 64,5 тыс. рублей, однако большинство соискателей рассчитвают на выплату 70 тыс. рублей в месяц.

Ранее петербуржцы обозначили минимальную желаемую зарплату.

Фото: Piter.TV