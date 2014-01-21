Петербуржцы обозначили минимальную желаемую зарплату

На данный момент размер МРОТ в городе составляет 21,5 тыс. рублей.

Жители Северной столицы рассказали, каким хотели бы видеть размер минимальной оплаты труда в городе. Судя по данным сервиса SuperJob, большинство петербуржцев назвали сумму от 39,9 тыс. рублей.

Таким образом, запросы горожан выросли на 500 рублей с апреля, и на 1600 рублей – с января. Год назад петербуржцы называли показатель в 35,5 тыс.рублей.

Напомним, что сейчас минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в городе на Неве составляет 21,5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что почти 4 тыс. молодых мам из Петербурга стали участницами программы "Содействие занятости.

Фото: Pxhere