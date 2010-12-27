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Студент СПбГУ выдал зарубежную научную работу о наркотиках за свою
Сегодня, 16:35
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nadezhda_sib

Студент СПбГУ выдал зарубежную научную работу о наркотиках за свою

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Это привлекло внимание правоохранителей.

Студент Санкт-Петербургского государственного университета выдал зарубежный эксперимент с использованием наркотиков за свой собственный. Им заинтересовалась полиция. Эту тему в СПбГУ обсуждали на ректорском совещании 17 июня.

Как сообщает материал совещания, студент  написал модерационную работу по выбору профиля обучения на тему "Восприятие боли в процессе предсмертных переживаний". В ней описывались результаты эксперимента, проведенного с использованием наркотических средств. 

Однако, как установила проверка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, молодой человек на самом деле не проводил эксперимент. Студент сообщил, что он проводился в зарубежном университете, а он лишь перевел работу с английского языка и, интерпретировав ее, выдал за свою. 

О санкциях в отношении студента не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учёные восстановили фрагменты новгородских берестяных грамот XIV-XV веков

Фото: pixabay.com

Теги: наркотики, студент спбгу, эксперимент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Ильинский Антон
Сегодня 16:36

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