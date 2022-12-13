Студент ЛГУ погиб в ходе спецоперации

Иван Иванин родился в Выборге в 1999 году.

Стало известно, что студент ЛГУ Иван Иванин погиб во время спецоперации на Украине. Он пошел служить с самого начала операции. Позже получил ранение, но после лечения снова вернулся. Его наградили медалью "За отвагу". Об это рассказал глава администрации Выборгского района Ленобласти Валерий Савинов.

Иван Иванин родился в Выборге в 1999 году. Он закончил школу №13, а потом поступил в Выборгский филиал ЛГУ. Соболезнования близким солдата выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее три питбуля загрызли школьника в Новгородской области. Семилетний мальчик пришёл в гости к другу, когда взрослых не было дома. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Фото: Piter.tv

