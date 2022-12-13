Три питбуля загрызли школьника в Новгородской области

Семилетний мальчик пришёл в гости к другу, когда взрослых не было дома. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

В посёлке Парфино Новгородской области произошла страшная трагедия: 3 питбуля насмерть загрызли семилетнего мальчика. Школьник стал жертвой бойцовых собак, когда пришёл в гости к сыну их владельцев, с которым он дружил. Расследование происшествия взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Питбули напали на ребёнка на территории частного дома, пока отец семейства был на работе, а мать отошла в магазин. Второй школьник безуспешно попытался остановить питомцев: в итоге агрессивные животные нанесли его приятелю несовместимые с жизнью увечья.

Мальчик побежал за помощью другу. Знакомая семьи незамедлительно вызвала скорую помощь и отогнала собак от пострадавшего. Тем не менее, было слишком поздно и спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия в тот же вечер побывал руководитель следственного управления СКР по Новгородской области Николай Супрун. Дом, в котором погиб ребенок, осмотрели криминалисты и следователи.

Ранее мы сообщили о том, что в Веселом поселке собака покусала лицо 9-летней девочки.

Видео: Telegram / СУ СКР по Новгородской области