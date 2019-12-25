Студент ИТМО выиграл чемпионат мира по робототехнике в Бразилии

Чемпионат FIRA RoboWorld Cup проводится с 1996 года.

Студент третьего курса ИТМО Григорий Сизиков в составе российской команды стал обладателем золотой и серебряной медалей на чемпионате мира по робототехнике FIRA RoboWorld Cup 2024, который проходил с 5 по 9 августа в Сан-Луисе, Бразилия. В соревнованиях приняли участие около 1500 участников из более чем 20 стран мира.

Сизиков, совместно с Михаилом Гранатовым, основателем школы робототехники "Робозум", соревновался в лиге автономных машин (Autonomous Cars Challenge Physical Pro), где команда одержала победу в испытании Pro Technical Challenge и заняла второе место в категории Autonomous Cars Pro. Их соперниками были команды из Уругвая, Бразилии, Мексики и Индии.

Одним из испытаний было вождение по двухполосной трассе с препятствиями и городской дороге, оборудованной перекрестками, знаками и преградами. Участники должны были проехать как можно больше чекпоинтов, демонстрируя безопасное и точное вождение. Второе испытание, Pro Technical Challenge, включало заезд на специальной трассе, где автономные машины должны были преодолевать сложные участки на одном заряде аккумулятора.

Команда Сизикова справилась с заданиями за два часа и преодолела рекордное расстояние — 33 метра. Сам студент отметил, что соревнования дали не только ценные награды, но и возможность обменяться опытом с участниками из других стран и университетов.

Чемпионат FIRA RoboWorld Cup проводится с 1996 года, и в этом году в нём участвовало более 300 команд в 23 различных лигах.

Фото: FIRA RoboWorld Cup 2024