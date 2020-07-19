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Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

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Допускается, что размер выплат могут поднять до уровня минимального размера отплаты труда — 12 130 рублей.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Планируется, что соответствующие выплаты планируют поднять до МРОТ  12 130 рублей. Отмечается, что в 2019 году  государственная академическая стипендия составила 2980 рублей.

В ведомстве отметили, что для увеличения стипендий необходимы дополнительные бюджетные средства.

Ранее мы сообщали о том, что в ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире.

Видео: Youtube/ПРОВОДНИК В ВУЗ I Михаил Дербенев

Теги: мрот, студенческие стипендии в россии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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