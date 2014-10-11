Студенческие отряды отработали летом более тысячи часов на объектах Петербурга

Более 100 бойцов из разных регионов России трудились на стройках и инфраструктуре.

На Сенатской площади Петербурга 22 августа прошло торжественное закрытие IX "Межрегиональной студенческой стройки", где подвели итоги трудового лета, в котором приняли участие более 100 бойцов из разных регионов России, сообщила пресс-служба комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В этом году в стройке участвовали студотряды из Калининградской области, Пермского края, Удмуртии, Московской и Омской областей. За два месяца молодые люди выполнили работы на ведущих строительных объектах города, объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также в жилых комплексах.

Общий объём трудозатрат участников составил более тысячи часов. Студенты занимались уборкой территорий, очисткой помещений от строительного мусора, а также улучшенным оштукатуриванием механизированным способом.

Проект позволил молодёжи получить практический опыт и внести вклад в развитие городской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Смольного