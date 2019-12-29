Петербургские студенческие отряды наградят знаменем губернатора

Награду будут вручать раз в год, 17 февраля, в День российских студенческих отрядов.

Петербургский градоначальник Александр Беглов в ходе рабочего совещания 2 марта официально утвердил поощрение городских студенческих отрядов. Самые активные молодые люди будут получать Почетное знамя Губернатора Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

За два с небольшим года количество отрядов выросло с 85 до 101, среди них значатся педагогические, строительные, археологические, экологические, медицинские и ряд других. Беглов отмечает, что студенческое движение важно поддерживать. Новой наградой будут поощрять лучший отряд раз в год, 17 февраля, в День российских студенческих отрядов.

Кроме того, в честь 60-летия движения власти выделили штаб для студотрядов. К началу трудового сезона штаб будет открыт.

Ранее мы писали, что в Петербурге построят современное здание для двух архивов.

Фото: Мария Ткачева, СПбСО | Студенческие отряды Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"