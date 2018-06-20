Студенческие посиделки закончились для первокурсницы из Петербурга изнасилованием

Пострадавшая обратилась в полицию.

Посиделки двух студентов в поселке Тельмана Ленобласти закончились изнасилованием. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавшей оказалась студентка первого курса Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Она рассказала, что приехала в гости к своему знакомому, студенту второго курса Государственного университета морского и речного транспорта им. С.О Макарова. Молодые люди распивали крепкие спиртные напитки, а после парень изнасиловал девушку.

Полиция ведет расследование, выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали педофила, который изнасиловал двух школьниц.

Фото: Piter.TV