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Студенческие посиделки закончились для первокурсницы из Петербурга изнасилованием
Сегодня, 10:34
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Alena_Zinovieva

Студенческие посиделки закончились для первокурсницы из Петербурга изнасилованием

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Пострадавшая обратилась в полицию.

Посиделки двух студентов в поселке Тельмана Ленобласти закончились изнасилованием. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавшей оказалась студентка первого курса Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Она рассказала, что приехала в гости к своему знакомому, студенту второго курса Государственного университета морского и речного транспорта им. С.О Макарова. Молодые люди распивали крепкие спиртные напитки, а после парень изнасиловал девушку.

Полиция ведет расследование, выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали педофила, который изнасиловал двух школьниц.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, распитие спиртного, студенческая вечеринка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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