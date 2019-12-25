В Сланцах мужчина проломил топором голову своего собутыльника

Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами головы.

Накануне в полицию Ленобласти поступила информация о конфликте двух собутыльников в Сланцах. Ссора закончилась госпитализацией одного из участников потасовки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел во время распития спиртных напитков. Один из мужчин взял в руки топор и начал избивать им своего оппонента. В результате пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными травмами головы.

Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом левой лобной кости, правой теменной кости, множественные рубленые раны волосистой части головы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о задержании мужчины, который нанес собутыльнику смертельное ранение на Садовой.

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