Задержан мужчина, нанесший собутыльнику смертельное ранение на Садовой

Пострадавший скончался в больнице после ранения в живот.

После полуночи в пятницу, 5 ноября, в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на Садовой улице. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, прибывшие на место правоохранители обнаружили в жилище 31-летнего гражданина одного из сопредельных государств, у мужчины был ранен живот.

В тот же день полиция задержала подозреваемого в нанесенной мужчине травме, им оказался 25-летний земляк пострадавшего. Как выяснилось, мужчины вместе распивали спиртное и внезапно поссорились. В ходе конфликта молодой человек ударил собутыльника ножом в живот, и пострадавший, госпитализированный в тяжелом состоянии в больницу, скончался спустя пару часов. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Ранее мы писали, что петербурженку, убившую соседку по коммуналке, отправили на 7,5 лет в колонию.

Фото: pixabay