В Петербурге задержали педофила, который изнасиловал двух школьниц

Жертвами преступника стали 11-летние девочки.

Полиция Петербурга задержала 52-ленего мужчину, подозреваемого в педофилии. На его счету как минимум две малолетние жертвы. Об этом пишут "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Накануне в главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение из следственного отдела по Московскому району. Стражи порядка рассказали, что 18 марта к ним обратилась 38-летняя женщина. Она заявила, что ее 11-летнюю дочь изнасиловал 52-летний мужчина. Инцидент произошел в период с 7 по 11 февраля в гостинице в эстонском поселке Хаабнеэме.

Оказалось, что этот мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению. 18 марта в полицию Московского района пришла 27-летняя женщина и рассказала, что в период с 1 сентября 2018 года по 13 января 2019 года неизвестный надругался над ее 11-летней дочерью. Насильственные действия сексуального характера были совершены в отношении девочки прямо в школе на юге города.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Педофилия".

Ранее мы писали, что житель Соснового Бора изнасиловал 17-летнего школьника в своей квартире.

Фото: Piter.TV