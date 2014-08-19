Глава Финляндии сообщил о том, что стране удалось сохранить независимость от Москвы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Хельсинки "победили" в 1944 году в войне с Советским Союзом, так как европейская страна сохранила свою независимость. Соответствующее заявление иностранный политик из соседнего государства сделал в ходе своего интервью для зарубежного издания The Economist. Таким образом высокопоставленный источник информации прокомментировал СМИ договор, заключенный между СССР и Финляндией.

Мы все ещё чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость. Александер Стубб, глава Финляндии

Ранее Александр Стубб в ходе рабочей встречи между американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом с европейскими политическими лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа выразил уверенность в том, что решение регионального конфликта в 2025 году будет найдено аналогичным способом, как это было найдено в 1944 году. Финский президент впоследствии уточнил, что не имел в виду территориальные уступки со стороны украинских властей по примеру Финляндии.

