Стубб заявил, что Европа не ведет войну с Россией

Глава Финляндии указал на необходимость "сохранять спокойствие".

Президент Финляндии Александер Стубб рассказал о том, что страны коллективного Западав текущий момент не находятся в состоянии войны с Россией. Такой комментарий иностранный политик сделал в интервью американскому телеканалу CNN. Глава государства призвал региональные власти из Европейского союза сохранять спокойствие, когда им приходится принимать решение о ликвидации неопознанных целей в своем воздушном пространстве.

Вот что нужно делать в таких ситуациях. <...> Во-первых, мы должны сохранять спокойствие. Это финский способ ведения дел. И, во-вторых, мы должны убедиться, что <...> мы выстраиваем защиту, чтобы этого не повторялось. Ключевой момент - не стоит реагировать слишком остро. Александр Стубб, глава Финляндии

Президент Финляндии также заявил, что его страна не будет сбивать воздушные цели, подчеркнув, что для таких случаев есть "специальный протокол". По его словам, такие решения может принять только командование ВВС после ряда проверок.

Фото: YouTube / CNN