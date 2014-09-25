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Стубб сделал резкое заявление об ударах по России
Сегодня, 10:49
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Стубб сделал резкое заявление об ударах по России

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В Хельсинки объяснили, что находятся на стороне Украины и поддерживают атаки БПЛА по России.

Все лидеры стран — участниц Североатлантического военного альянса одобряют удары, наносимые Вооруженными силами Украины вглубь российской территории. Соответствующее заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб в интервью западному изданию The Financial Times. Иностранный представитель из Хельсинки уточнил, что эскалация вооруженного конфликта с Москвой остается все еще вероятной. Сейчас руководство в НАТО изучает различные варианты развития событий в регионе.

Я думаю, что все лидеры блока понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление.

Александр Стубб, глава Финляндии

Напомним, что ранее The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило аудитории о том, что ВСУ строят маршруты БПЛА для атак по российским объектам при помощи американских разведывательных данных.

JW: слова Стубба о России стали катастрофой для сторонников эскалации в Европе.

Фото: pxhere.com

Теги: the financial times, александр стубб, нато, финляндия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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