Обход Мурино достроили до Охты

Экскаваторы, бульдозеры и дорожные краны – все это можно увидеть на стройплощадке обхода Мурино в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, новая трасса уже достигла реки Охта, и сейчас специалисты готовятся возвести мост.
Специалисты начали забивать сваи под опоры, в которые впоследствии будут установлены балки моста. Планируется, что длина переправы составит почти 150 метров, а ширина будет составлять четыре полосы.
Помимо этого, продолжается обустройство основания трассы. Дорожники готовят специальную "подушку" из песка и щебня, на которую потом будет уложен асфальт.
Строящийся обход Мурино будет играть важную роль в разгрузке дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение для транспорта в трех районах с 9 ноября.
Фото: Piter.TV
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