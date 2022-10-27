Обход Мурино достроили до Охты

Строящийся обход Мурино дошел до реки Охта. Он будет играть важную роль в разрузке движения.

Экскаваторы, бульдозеры и дорожные краны – все это можно увидеть на стройплощадке обхода Мурино в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, новая трасса уже достигла реки Охта, и сейчас специалисты готовятся возвести мост.

Специалисты начали забивать сваи под опоры, в которые впоследствии будут установлены балки моста. Планируется, что длина переправы составит почти 150 метров, а ширина будет составлять четыре полосы.

Помимо этого, продолжается обустройство основания трассы. Дорожники готовят специальную "подушку" из песка и щебня, на которую потом будет уложен асфальт.

Строящийся обход Мурино будет играть важную роль в разгрузке дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение для транспорта в трех районах с 9 ноября.

Фото: Piter.TV