Территории "Котлин" и "Бронка" переданы в собственность Петербурга

У городского правительства есть крупные планы по развитию бывших стройплощадок КЗС.

Территории бывших стройплощадок Комплекса защитных сооружений (КЗС) "Котлин" и "Бронка" окончательно перешли в собственность Петербурга из федеральной. Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).

Отмечается, что акты приема-передачи имущества уже подписаны между КИО и МТУ Росимущества. Завершенным процессом передачи "Котлина" и "Бронки" КИО подытожил оформление в городскую собственность всех трех бывший площадок КЗС, первой была "Горская". У петербургского правительства есть планы по инвестиционному развитию территорий.

Стройплощадки планируется превратить в туристическое, общественно-деловое пространство и вместе с этим крупный логистический и транспортный узел. Под "Котлином" и "Бронкой" в скором времени начнут формировать более 300 га земельных участков в акватории Финского залива и Невской губы.

Ранее мы писали, что КИО пополнил бюджет Петербурга на 3,8 миллиарда рублей.

Фото: port-bronka.ru