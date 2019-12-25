КИО пополнил бюджет Петербурга на 3,8 миллиарда рублей

Деньги принесли договоры на аренду и пользование землей, а также торги по продаже и аренде городского имущества.

Петербургский комитет имущественных отношений подвел итоги первого квартала текущего года, в ходе которого пополнил городской бюджет на 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета 13 апреля.

Подведомственное комитету СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" успело заключить 672 договора на аренду земельных участков (ЗУ), размещение нестационарных торговых объектов, аренду объектов нежилого фонда (ОНФ), а также на безвозмездное пользование ЗУ и ОНФ.

По результатам торгов на 31 аукционе под аренду попали 24 ОНФ, помещение для хостела на улице Крупской, здание под конюшню в Петергофе, а также 7 ЗУ для реализации инвестпроектов на 25,7 миллионов рублей. Сумма от использования петербургского имущества составила уже 1,8 млрд рублей, а торги принесли в бюджет оставшиеся 2 млрд.

В комитете отметили, что в период самоизоляции в городе временно приостановлено проведение торгов по продаже или аренде городского имущества. По окончании карантина торги возобновят.

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Фото: Piter.TV