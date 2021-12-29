Стройку в Усть-Луге контролируют роботы

Роботы будут сканировать, фотографировать, снимать на видео, обрабатывать информацию и передавать данные на специальную цифровую платформу.

В среду, 19 января, к строительству Комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Кингисеппского района подключили роботов-собак, самоходные платформы, конвертопланы и дроны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Роботы будут собирать, обрабатывать и передавать различные данные на специальную цифровую платформу – это российская разработка, где в режиме реального времени будет осуществляться контроль сроков, объемов и качества выполняемых работ. В настоящее время идет тестирование этих устройств на стройплощадке КПЭГ.

Генеральный директор компании "РусГазДобыча" Контантин Махов заявил, что комплекс в Усть-Луге станет первым в России, где будет такой масштабный робототехнический мониторинг всех процессов – от погружения свай до пусконаладочных работ. Так, программа считает количество рабочих на площадке, контролирует соблюдение каждым из них правил безопасности.

На финальном этапе программа подготовит сводную аналитику и полный отчет.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти