Из-за аварийных работ движение по четырем улицам в Петербурге ограничат

Среди них — Шпалерная, 50, Проспект Энгельса, 21, Средний проспект В.О., 92 и Московский проспект, 79.

В ближайшие выходные в Центральном, Василеостровском, Выборгском и Адмиралтейском районах пройдут аварийно-восстановительные работы. Движение транспорта будет ограничено. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Цель работ — снизить потенциальную аварийность сетей и обеспечить надежное водоснабжение абонентов. Для удобства водителей они будут производиться в выходные дни. Аварийно-восстановительные действия начнутся в ночь на 3 июня около дома 50 по Шпалерной улице, здания 21 по проспекту Энгельса, жилища 92 по Среднему проспекту В.О. и дома 79 по Московскому проспекту.

Ограничения дорожного движения распространятся на следующие участки вокруг зданий:

Шпалерная улица, дом 50 — ограничение движения по одной полосе в каждом направлении напротив 50-го дома.

Проспект Энгельса, дом 21 — ограничение по 2 полосам в сторону Светлановской площади от улицы Пархоменко (движение на участке будет осуществляться по трамвайным путям).

Средний проспект В.О., дом 92 — ограничение движения по одной полосе на участке от улицы Шевченко до Детской улицы.

Московский проспект, дом 79 — ограничение движения по правой полосе на перекрестке улицы Красуцкого и Московского проспекте, а также по правой полосе от улицы Красуцкого в сторону Площади Победы.

Отметим, что работы будут идти в круглосуточном режиме.

Ранее мы писали о том, как "Водоканал" предупредил петербуржцев о мошенниках, действующих от лица организации.

Фото: Piter.tv