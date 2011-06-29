"Водоканал" предупредил петербуржцев о мошенниках, которые действуют от лица организации

Представители компании перечислили услуги, которые они точно не предоставляют.

Представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" предупредили жителей города об активизации аферистов, которые обманывают людей от лица предприятия. В пресс-службе организации перечислили услуги, которые они точно не предоставляют.

Так, сотрудники "Водоканала" никогда не проводят поквартирные обходы. Кроме того, они не занимаются обслуживанием внутридомовых сетей, не осуществляют подбор и продажу бытовых фильтров воды, не занимаются заменой счётчиков.

В пресс-службе добавили, что не всегда стоит доверять и объявлениям от имени предприятия: чтобы удостовериться в его подлинности, необходимо позвонить в ГУП "Водоканал" по телефону 305-09-09. Также стоит обратить внимание на то, что мошенники часто пытаются убедить своих жертв в честности, ссылаясь на новые постановления правительства.

Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело в отношении экс-директора "Водоканала".

Фото: Piter.TV