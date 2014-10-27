Ремонт фасада ограничит движение по Садовой до конца апреля

В центре Петербурга будет ограничено движение по Садовой улице. Причина - ремонт фасада одного из зданий.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", схема движения по центру Северной столицы изменится из-за ремонта фасада здания.



С 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года будет закрыто движение по Садовой улице, у дома 42.



А до 27 апреля следующего года движение будет ограничено по улице Беринько, у дома 42 по Садовой.