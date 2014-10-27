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Ремонт фасада ограничит движение по Садовой до конца апреля

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В центре Петербурга будет ограничено движение по Садовой улице. Причина - ремонт фасада одного из зданий.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Водитель Петербурга", схема движения по центру Северной столицы изменится из-за ремонта фасада здания. 

С 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года будет закрыто движение по Садовой улице, у дома 42.

А до 27 апреля следующего года движение будет ограничено по улице Беринько, у дома 42 по Садовой.

Теги: дороги питер , новости петербурга , новости спб , ограничение движения в петербурге
Категории: Новости СПб

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