В Петербурге "Газель" не смогла пройти под мостом

В среду, 11 октября автомобиль "Газель" не смог пройти под мостом на Ленсоветовской дороге. Об этом рассказали очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", 11 октября автомобиль "Газель" не смог справится с мостом на Ленсоветовской дороге.



Издание "Росбалт" отмечает, что это уже седьмая фура с начала сентября, которая пытается "покорить" этот мост.



На мосту есть объявление, которое предупреждает, что «Газель» не проедет. Но это, видимо, совсем не преграда для водителей.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург