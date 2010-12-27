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В Петербурге "Газель" не смогла пройти под мостом
Сегодня, 21:46
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TretyakovaS
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В Петербурге "Газель" не смогла пройти под мостом

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В среду, 11 октября автомобиль "Газель" не смог пройти под мостом на Ленсоветовской дороге. Об этом рассказали очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", 11 октября автомобиль "Газель" не смог справится с мостом на Ленсоветовской дороге.

Издание "Росбалт" отмечает, что это уже седьмая фура с начала сентября, которая пытается "покорить" этот мост.

На мосту есть объявление, которое предупреждает, что «Газель» не проедет. Но это, видимо, совсем не преграда для водителей.  


Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: дороги питер , дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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