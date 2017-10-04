Петербург ждут новые ограничения движения

В октябре и ноябре в Петербурге введут новые ограничения движения транспорта.

Как сообщает "Росбалт", в октябре и ноябре водителей ждут ограничения движения.



Так, закроют Тульскую улицу у Большеохтинского моста с 6 по 19 октября.



С 6 по 21 октября движение будет ограничено по улице Коли Томчака от Лиговского проспекта до Новорощинской улицы.



Участок по проезду без названия от Варшавской улицы до Московского проспекта будет недоступен для водителей с 6 по 10 октября.



На месяц, с 6 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспорта по Кузьминскому шоссе в Пушкине от дороги на Александровку до Петербургского шоссе. С 6 по 19 октября для проезда будет недоступен Академический проспект в створе Кузьминского шоссе.



С 6 по 9 октября будет ограничено движение по Яхтенной улице у Приморского проспекта.