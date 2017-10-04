Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 19:55
0
TretyakovaS
181
Код вставки плеера

Петербург ждут новые ограничения движения

0
 
 

В октябре и ноябре в Петербурге введут новые ограничения движения транспорта.

Как сообщает "Росбалт", в октябре и ноябре водителей ждут ограничения движения.

Так, закроют Тульскую улицу у Большеохтинского моста с 6 по 19 октября.

С 6 по 21 октября движение будет ограничено по улице Коли Томчака от Лиговского проспекта до Новорощинской улицы.

Участок по проезду без названия от Варшавской улицы до Московского проспекта будет недоступен для водителей с 6 по 10 октября.

На месяц, с 6 октября по 6 ноября будет ограничено движение транспорта по Кузьминскому шоссе в Пушкине от дороги на Александровку до Петербургского шоссе. С 6 по 19 октября для проезда будет недоступен Академический проспект в створе Кузьминского шоссе.

С 6 по 9 октября будет ограничено движение по Яхтенной улице у Приморского проспекта.

Теги: дороги питер , новости петербурга , новости спб , ограничения движения петербург
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5