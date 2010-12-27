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Авария обесточила троллейбусную линию на Ленинском проспекте
Сегодня, 21:52
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TretyakovaS
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Авария обесточила троллейбусную линию на Ленинском проспекте

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили об обрыве троллейбусных проводов в результате аварии на пересечении улицы Жукова и Ленинского проспекта.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении улицы Жукова и Ленинского проспекта случился обрыв троллейбусных проводов. Причина - ДТП.

Подробности аварии неизвестны. По словам очевидцев все случилось очень быстро. Один из участников движения сообщил в группе, что оторванный провод прилетел ему в лобовое стекло автомобиля.

Также очевидцы сообщили о пробке.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дороги питер , дтп спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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