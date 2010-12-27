Авария обесточила троллейбусную линию на Ленинском проспекте

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили об обрыве троллейбусных проводов в результате аварии на пересечении улицы Жукова и Ленинского проспекта.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на пересечении улицы Жукова и Ленинского проспекта случился обрыв троллейбусных проводов. Причина - ДТП.



Подробности аварии неизвестны. По словам очевидцев все случилось очень быстро. Один из участников движения сообщил в группе, что оторванный провод прилетел ему в лобовое стекло автомобиля.



Также очевидцы сообщили о пробке.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург