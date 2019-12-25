Строительство виадука во Всеволожске началось с установки 400 свай

Всего на проект потрачено 1,7 миллиардов рублей.

На месте строительства виадука во Всеволожске у станции Мельничный Ручей началось возведение 800-миллиметровых свай. Всего рабочим предстоит забить 400 штук.

В то же время на подходах к конструкции монтируется арматурный каркас и обустраиваются инженерные сети.

В общей сложности на работы выделено 1,7 миллиардов рублей в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отметим, что длина развязки на станции – 79 метров. Здесь разрешена скорость движения до 60 км/ч. Реализуется проект

Движение на виадуке будет восстановлено в 2021 году. Полная сдача намечена еще через год.

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Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области