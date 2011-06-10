Строительство вестибюля станции Театральная метро стартует в Петербурге в 2027 году

Первый вестибюль Театральной станции метро сдадут к концу 2029 года в Петербурге.

Петербургские специалисты начнут строительство вестибюля станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии во II квартале 2027 года. Первый вестибюль, расположенный на Театральной площади, планируется сдать к концу 2029 года, сообщила депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова.

Новая станция "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии метро обрела четкие сроки. Строительство первого вестибюля на Театральной площади начнется во II квартале 2027 года, а сдать объект планируется в конце 2029-го, отметила парламентарий.

По ее словам, второй вестибюль станции, который будет расположен на улице Декабристов, планируется построить до 2040 года. Строительные работы будут проводиться с применением современных технологий подземного строительства, с учетом требований безопасности и интеграции с уже действующими линиями метрополитена Петербурга.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга