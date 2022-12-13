Строительство освещения на Московском шоссе выполнено на 60%

Планируемый срок включения наружного освещения – декабрь 2023 года.

Строительство наружного освещения на Московском шоссе завершено на 60%, о чем стало известно от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Московское шоссе в посёлке Шушары Пушкинского района – участок трассы федерального значения М-10 "Россия" (Москва – Санкт-Петербург. Здесь будет установлено 522 светильника на 613 опорах, а также 7 комплектов автоматизированной системы для управления наружным освещением дистанционно. Уже выполнено 60% от запланированных работ.

Специалисты смонтировали 344 опоры наружного освещения и 393 светильника. Проложен 21 км кабельной линии и 308 м самонесущего изолированного провода.

Планируемый срок включения наружного освещения – декабрь 2023 года.

В 2023 году около 40 петербургских улиц получат современные системы освещения.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению