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В 2023 году около 40 петербургских улиц получат современные системы освещения
Сегодня, 8:04
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В 2023 году около 40 петербургских улиц получат современные системы освещения

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Первые светильники установят на Муринской дороге и в деревне Новая в Красногвардейском районе.

В текущем году власти Северной столицы планируют провести реконструкцию примерно 40 улиц и дорог. Первым современное уличное освещение обретет Красногвардейский район, сообщила пресс-служба Смольного.

Так, замена ждёт светильники, установленные на Муринской дороге и в деревне Новая. За 2022 год модернизация освещения затронула 32 улицы, еще на 8-ми объектах провели капремонт. Речь идёт, в частности, об улице Крыленко, проспекте Культуры и улице Грибакиных.

За последние 4 года освещение было обновлено на  73 улицах и магистралях. На всех городских  трассах расположены 174 тыс. фонарей, 813 пешеходных переходов выделены контрастным светом.

Ранее мы сообщили о том, что УФАС дважды приостановило закупку по оснащению моста Александра Невского средствами транспортной безопасности.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: санкт-петербург, уличное освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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