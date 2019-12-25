Строительство объектов ГК "Норманн" находится на контроле властей Петербурга

Потенциальный инвестор проекта уже найден, отметили в комитете по строительству.

Глава петербургского комитета по строительству Евгений Барановский провел встречу с дольщиками недостроенных жилых зданий, которыми занималась ГК "Норманн".

Встреча состоялась в пятницу, 23 октября, сообщила пресс-служба комитета по строительству. Барановский отметил, что документы, необходимые для возобновления работ на объектах строительства, должны согласовать до конца ноября 2020 года.

Отмечается, что 15 октября прошло совещание по вопросу долгостроев и согласования экономической модели завершения строительства объектов. В нем приняли участие вице-губернаторы Петербурга Николай Линченко и Максим Соколов. По результатам совещания стало известно, что уже согласованы и представлены на рассмотрения проекты распоряжения от губернатора города и постановления от правительства.

Комитетом по строительству подготовлен полный комплект документов и направлен на согласование органов власти Петербурга. Вопрос находится на контроле Комитета и городского правительства – рассказал Евгений Барановский.

Комитет по строительству нашел потенциального инвестора для завершения строительства проблемных объектов ГК "Норманн", разрабатывается юридический механизм для передачи объектов, уточняется экономическую модель завершения строительства.

В настоящее время первая очередь жилого комплекса "На Заречной" завершена на 80%, готовность третьей очереди - не более 5%, готовность жилого комплекса "Три Апельсина" - 80%.

Ранее стало известно о том, что до 2030 года в Петербурге планируют построить около 32 млн квадратных метров жилья.

Фото: Piter.tv