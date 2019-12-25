Соглашение с Минстроем подпишут в ближайшее время.

Стало известно о том, что до 2030 года в Петербурге планируют построить около 32 млн квадратных метров жилья. Об этом высказывании губернатора города Александра Беглова 23 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что губернатор принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Оно состоялось в режиме видеоконференции, руководил заседанием зампред правительства России Марат Хуснуллин. Александр Беглов отметил, что в процессе формирования целевых значений показателя объема ввода жилья были учтены предложения города. Соглашение с Минстроем подпишут в ближайшее время.

Градоначальник отметил, что приоритетом для города остается устранение дисбаланса между темпами жилищного строительства и развитием инфраструктуры – социальной, транспортной и инженерной.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заключены контракты на строительство четырех новых детсадов. Один из детских садов на 110 воспитанников появится на улице Брянцева.

Фото: Piter.tv