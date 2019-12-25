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В Петербурге заключены контракты на строительство четырех новых детсадов
Сегодня, 13:34
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nastya960

В Петербурге заключены контракты на строительство четырех новых детсадов

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Один из детских садов на 110 воспитанников появится на улице Брянцева.

В Петербурге заключены контракты на строительство и проектирование социальных объектов. Было заключено четыре контракта на строительство детсадов и 7 контрактов на проектирование дома культуры, детских садов и больницы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

Один из детских садов на 110 воспитанников появится на улице Брянцева.

Также новые детские сады появятся на Дальневосточном проспекте, Русановской улице и на Саперной улице в Пушкине.

На Пулковском шоссе в Петербурге построят новый детсад.

Фото: Piter.TV

 

Теги: детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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