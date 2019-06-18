Строительство нового участка ШМСД приблизит трассу к КАД Петербурга

Проект продолжения ШМСД согласован.

Главгосэкспертиза согласовала проект участка Широтной магистрали от границы Петербурга до КАД протяженностью 2,4 км, сообщили в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

Комитет по инвестициям сообщил, что Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка Широтной магистрали скоростного движения от границы Санкт-Петербурга до Кольцевой автодороги. Этот этап обозначен как 4.2.2. Его протяженность составит 2,4 км.

Маршрут нового отрезка проходит по территории Ленинградской области. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения с Санкт-Петербургом. Строительные работы выполняет компания "Широтная магистраль Северной столицы", владельцами которой являются "Газпромбанк" и ВТБ.

Проект предусматривает строительство трех эстакад, путепровода через кольцевую автодорогу и транспортной развязки на пересечении с КАД. Реализация этих объектов направлена на обеспечение быстрого и непрерывного движения транспорта на подъездах к городу и улучшение пропускной способности северного направления.

