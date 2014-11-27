Разрешение на строительство пешеходной набережной в Кронштадте продлено

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на строительство набережной за 3,7 млрд рублей.

В Кронштадте продлено разрешение на строительство пешеходной набережной, которая соединит морской портовый комплекс и сквер "Инчхон". Об этом сообщает сайт Госстройнадзора Петербурга.

Ранее выданное разрешение действовало до 21 февраля 2025 года, теперь срок действия продлен до 19 декабря 2025 года.

Строительство набережной протяжённостью 2,8 км и шириной от 4,5 до 6 метров осуществляется в рамках проекта "Остров фортов". В 2023 году Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на выполнение работ стоимостью 3,7 млрд рублей. Застройщиком выступает ООО "Строительная компания "Орион Плюс"".

Ранее Piter.TV сообщал, что сквер Соловьёва-Седого на Невском проспекте преобразят за 23,7 млн рублей.

Фото: Госстройнадзора Петербурга