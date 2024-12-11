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Сквер Соловьёва-Седого на Невском проспекте преобразят за 23,7 млн рублей
Сегодня, 16:28
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Сквер Соловьёва-Седого на Невском проспекте преобразят за 23,7 млн рублей

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Его благоустроят за 23,7 млн рублей.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга объявила конкурс на благоустройство сквера композитора Василия Соловьева-Седого, расположенного на Невском проспекте между домами 148 и 150. Начальная стоимость контракта составляет 23,7 млн рублей.

Проект предусматривает создание уникального ландшафтного дизайна с музыкальной тематикой. Центральным элементом станет огромный скрипичный ключ, украшающий площадь с фонтаном и прилегающие территории.

Пешеходные дорожки будут оформлены в виде клавиш рояля и пианино. В сквере установят новые скамейки, обновят детскую площадку и высадят разнообразные растения, в том числе липу, клён, сирень, форзицию, спирею, пузыреплодник, шалфей, бегонию и другие.

Завершение работ запланировано на 30 июня 2025 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 февраля, победителя определят 4 марта.

Ранее Piter.TV сообщал, что Мшинскую школу открыли после капитального ремонта.

Фото: zakupki.gov.ru

Теги: благоустройство, сквер на невском, сквер соловьева-седого
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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