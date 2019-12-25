Строительство на всех секциях ЖК "Материк" возобновили в Мурино

Как рассказал Барановский, подрядчик, взявшийся за строительство секции "ИКЛ" намерен заливать не менее 1,5 этажа ежемесячно.

В Мурино возобновили строительство во всех секциях ЖК "Материк" после встречи руководства Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области с дольщиками. Выездной штаб на стройплощадках прошел по поручению зампреда правительства 47 региона Евгения Барановского.

Как рассказал Барановский, подрядчик, взявшийся за строительство секции "ИКЛ" намерен заливать не менее 1,5 этажа ежемесячно.

Закончить монолит планируют через 10 месяцев. На сегодняшний день 38 рабочих занимаются на объекте армированием и бетонированием стен и перекрытий на уровне второго и третьего этажей. На секции "МНП" также готовятся к монолитным работам. На секции "ДЕЖ" же монтируют лифтовое оборудование и ИТП. Продолжается очистка площадки от строительного мусора, а также подрядчики обследуют участок, чтобы составить корректный перечень работ.

До конца ноября подрядчики Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти проведут обследование выстроенных конструкций. По результатам составят детальный график завершения строительства.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Мурино затопило улицу Шувалова. Жители района не смогли подойти к остановке общественного транспорта.

Фото: Piter.tv