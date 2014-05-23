Бывший участок территории "Ленфильма" на Тамбасова застроят жильём

Всего в планы застройщика на первом этапе входят два девятиэтажных дома: общая площадь квартир составит 30 тыс. кв. м.

ООО "РСТИ на Тамбова" получила разрешение Госстройнадзора на возведение многоквартирного ЖК на территории бывшего филиала киностудии "Ленфильм". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Всего в планы застройщика на первом этапе входят два девятиэтажных дома: общая площадь квартир составит 30 тыс. кв. м. Другие два комплекса проходят процесс согласования. В качестве проектировщика ЖК выступил ООО "АМЦ проект".

Напомним, что до этого участок занимал филиал "Ленфильма" – "Сосновая Поляна". На нём были отсняты сцены ряда фильмов, в частности, фильма "Белое солнце пустыни". Земля площадью 10 га была приобретена холдингом "РСТИ" 2 года назад. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб. Кроме того, "РСТИ" заключил соглашение с ВТБ о привлечении кредитных средств на создание 111 000 кв. м жилья до конца 2028 года.

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Фото: Piter.TV