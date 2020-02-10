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Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

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Рост составит всего 0,01%.

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро. Об этом сообщил глава застройщика Андрей Шипелов "РБК". По словам бизнесмена, стоимость проезда в подземке возрастет незначительно - на 3 копейки. 

Также создание объектов скажется на энергозатратах РЖД. Зато на территории Подмосковья и Казани появятся пять предприятий, необходимых для улучшения ситуации с переработкой бытовых отходов. Напомним, что заводы "РТ-Инвест" создаются благодаря субсидированию - "зеленому тарифу". Проект оценивается в 200 млрд рублей. Из них 20% финансируется компанией из собственных средств, а еще 80% - ВЭБ и Газпромбанк.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургским компаниям некуда свозить 400 тысяч тонн мусора.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube
 

Теги: казань, метро, москва, мусоросжигательные заводы, стоимость проезда
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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